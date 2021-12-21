В полиции заявили, что Чейл Соннен избил предположительно пять человек во время драки

Офицер полиции Лас-Вегаса Ларри Хэдфилд рассказал о том, что бывший американский боец UFC Чейл Соннен предположительно избил пять человек во время недавнего инцидента в гостинице.

«Соннену также выписали штраф за нанесение побоев каждой отдельной жертве, а затем выпроводили с территории. В связи с тем, что эти проступки были совершены вне присутствия офицера полиции, арест не проводился», — приводит слова офицера MMA Fighting.

Напомним, изначально сообщалось, что Соннен был задержан полицией после нанесения побоев неизвестному мужчине в одном из отелей Лас-Вегаса.



По словам свидетеля, Соннен затеял драку с проходившей мимо парой. Боец сцепился с мужчиной, после чего женщина начала кричать, а случайный прохожий вызвал полицию, что привело к задержанию Соннена. Чейла вывели из отеля в наручниках.