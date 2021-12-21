Альварес — о переходе в крузервейт: это ещё не решено

Чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес рассказал, что ещё не до конца уверен в своём переходе в другую весовую категорию.

«Переход в крузервейт? Это ещё не решено. Мы хотим попытаться сделать это, но ясности пока нет. В январе мы увидим, что нас ждёт.

Я даже не знал о том, что мой тренер Эдди Рейеносо сделал заявление о моём переходе. Он меня не предупреждал. Я услышал об этом впервые в социальных сетях. Но если Эдди говорит или пытается сделать что-то безумное, я всегда в деле. Я его воин», — приводит слова Канело Boxingscene.

Напомним, в ночь на 7 ноября Альварес нокаутировал Калеба Планта в 11-м раунде, забрав себе последний недостающий пояс второго среднего веса. Для Альвареса эта победа стала 57-й в профессиональном боксе при одном поражении. Сразу после победы над Плантом Сауль отметил, что не против провести третий бой с Геннадием Головкиным: первый поединок закончился вничью, второй — победой мексиканца.