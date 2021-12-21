Хабиб: люди добиваются успеха только потому, что Аллах этого захотел

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в своём «инстаграме» видео с одной из своих пресс-конференций.
«Многие люди допускают ошибку. Когда они становятся известными или когда они добиваются успеха, то они говорят: «Это произошло благодаря моему уму, благодаря моей дисциплине или благодаря моему взгляду на бизнес. Именно поэтому я добился успеха». Я считаю, что это очень большая ошибка. Ты добился успеха только потому, что Аллах этого захотел. Если Аллах чего-то хочет, он даёт. Именно поэтому я стал чемпионом и добился успеха. Когда люди проявляют ко мне уважение, когда люди признают меня, я не удивляюсь, потому что когда Аллах чего-то хочет, это происходит», — сказал Хабиб.
Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
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