Хабиб: люди добиваются успеха только потому, что Аллах этого захотел

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выложил в своём «инстаграме» видео с одной из своих пресс-конференций.

«Многие люди допускают ошибку. Когда они становятся известными или когда они добиваются успеха, то они говорят: «Это произошло благодаря моему уму, благодаря моей дисциплине или благодаря моему взгляду на бизнес. Именно поэтому я добился успеха». Я считаю, что это очень большая ошибка. Ты добился успеха только потому, что Аллах этого захотел. Если Аллах чего-то хочет, он даёт. Именно поэтому я стал чемпионом и добился успеха. Когда люди проявляют ко мне уважение, когда люди признают меня, я не удивляюсь, потому что когда Аллах чего-то хочет, это происходит», — сказал Хабиб.

Публикация доступна в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.