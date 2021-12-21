«Дана, скинь ему свою геолокацию». Хабиб выложил фотографию Хасбика
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию блогера Хасбика.
«Дана Уайт, скинь ему свою геолокацию», — подписал фотографию Нурмагомедов.
19-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести официальный поединок с Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Но бой так и не состоялся, инициативу осудили многие бойцы ММА. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов и вовсе заявил, что организаторы поединка должны быть наказаны.
Напомним, после победы Ислама Махачева над Дэном Хукером Хабиб Нурмагомедов посадил Хасбика на плечи и зашёл с ним в октагон.
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