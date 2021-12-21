«Кто в Павлодаре рос, не боится Мороз». Агапова отреагировала на бой с украинкой

Боец женского наилегчайшего дивизиона UFC Марина Агапова отреагировала на новость о своём бое с украинкой Мариной Мороз.

«Кто в Павлодаре рос, не боится Мороз.



5 марта. UFC 272. Лас Вегас. Роджер назвал этот контракт гангстерским. Мы будем пахать и готовиться. 5 марта я сделаю всё, чтобы было весело абсолютно всем, кроме Марины», — написала Агапова в своём «инстаграме».

Напомним, ранее Мороз несколько раз жёстко критиковала Агапову в интервью. В частности, она обвинила Агапову в том, что та тратит деньги, которые получает на еду, на наркотики.



Мария Агапова после победы над Сабиной Мазо в рамках UFC Вегас 39 вызвала украинскую спортсменку на бой. Агапова одержала победу над Мазо приёмом в третьем раунде.



Марина Мороз провела последний бой в марте 2021 года, единогласным решением судей победив бразильскую спортсменку Майру Буэно Сильву.