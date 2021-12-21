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Мухаммад обратился к президенту UFC насчёт боя с Чимаевым

Мухаммад обратился к президенту UFC насчёт боя с Чимаевым
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Боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе, выразил желание провести поединок со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, что почти никто не хочет драться с Чимаевым.

«Дана Уайт, отправь мне локацию», — написал Мухаммад в своём «твиттере».

Фотографию можно посмотреть на странице Белала Мухаммада в «Твиттере».

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Мухаммад в последний раз сражался в ночь на 19 декабря мск со Стивеном Томпсоном и отпраздновал победу в том противостоянии единогласным решением судей.

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