Мухаммад обратился к президенту UFC насчёт боя с Чимаевым

Боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе, выразил желание провести поединок со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Ранее президент UFC Дана Уайт заявлял, что почти никто не хочет драться с Чимаевым.



«Дана Уайт, отправь мне локацию», — написал Мухаммад в своём «твиттере».

Фотографию можно посмотреть на странице Белала Мухаммада в «Твиттере».

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.



Мухаммад в последний раз сражался в ночь на 19 декабря мск со Стивеном Томпсоном и отпраздновал победу в том противостоянии единогласным решением судей.