Николаю Валуеву присвоили звание заслуженного мастера спорта России

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев стал заслуженным мастером спорта России. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Министерства спорта России.
Вместе с Валуевым звание заслуженного мастера спорта присвоено чемпионке мира 2021 года в женском одиночном катании Анне Щербаковой и чемпионке мира 2020 года в парном катании Александре Бойковой.
Николай Валуев — чемпион мира по версии WBA (2005-2007, 2008-2009), интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004-2005), временный интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2004), чемпион Азии по версии PABA (2001-2004).
Ранее Валуев прокомментировал тот факт, что Россия заняла первое место по количеству нарушений антидопинговых правил ВАДА за 2019 год.
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