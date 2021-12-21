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Чимаев отреагировал на вызов Мухаммада

Чимаев отреагировал на вызов Мухаммада
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на слова американского бойца UFC Белала Мухаммада, выступающего в полусреднем весе. Ранее Белал обратился к президенту UFC Дане Уайту с идеей организовать бой между ним и Хамзатом.

«Давай убьём кого-нибудь», — написал Чимаев в своём «Твиттере».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хамзата Чимаева в «Твиттере».

Напомним, последний поединок Хамзат провёл на турнире UFC 267 с представителем Китая Ли Джинлиангом. Чимаев победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Мухаммад в последний раз сражался со Стивеном Томпсоном. Бой проходил в ночь на 19 декабря по московскому времени и завершился победой Белала единогласным решением судей.

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