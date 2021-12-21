Российский боксёр Иса Чаниев – об Украине: в такой гостеприимной стране я никогда не был

Российский боксёр Иса Чаниев поделился впечатлениями от пребывания на Украине, где он проводил бой с серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года, украинцем Денисом Беринчиком.



«Я первый раз выступал в Украине и первый раз был в Киеве. В такой гостеприимной стране и в таком гостеприимном городе я никогда не был. Ко мне подходили фоткались, сами украинцы говорили, что болеют за меня, что топят за меня.

До того как я приехал в Украину, мне они писали, что болеют за меня и переживают. Просто очень гостеприимная страна и очень гостеприимный город. Я просто был в шоке. Даже в раздевалку ко мне заходили пацаны и желали удачи, говорили, что болеют за меня. Я не ожидал такого. Политику не стоит вмешивать в спорт. Мы чисто по-спортивному вышли и разобрались», – сказал Чаниев в интервью на странице boxing911.official в «Инстаграме».

Бой Чаниева и Беринчика продлился все 12 раундов и завершился победой Дениса единогласным решением судей. На кону поединка был титул WBO International в лёгком весе, которым владеет украинский боксёр.