Назван следующий соперник бывшего чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса
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Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос подписал контракт с промоутерской компанией Triller и проведёт следующий бой в феврале 2022 года. Об этом сообщает BJ Penn. Соперником бразильского бойца будет 40-летний болгарский боксёр Кубрат Пулев.
Бой дос Сантоса и Пулева состоится в рамках шоу Triad Combat, которое сводит бойцов смешанных единоборств и боксёров.
В своём последнем поединке в UFC Джуниор дос Сантос проиграл представителю Франции Сирилю Гану. В общей сложности на его счету 30 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. В UFC бразилец проиграл четыре последних боя.
Ранее дос Сантос заявил, что легендарный американский боксёр Майк Тайсон должен ему $ 50 тысяч.
Новость по темеДжуниор дос Сантос: Майк Тайсон должен мне $ 50 тыс.
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