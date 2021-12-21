Назван следующий соперник бывшего чемпиона UFC Джуниора дос Сантоса

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джуниор дос Сантос подписал контракт с промоутерской компанией Triller и проведёт следующий бой в феврале 2022 года. Об этом сообщает BJ Penn. Соперником бразильского бойца будет 40-летний болгарский боксёр Кубрат Пулев.



Бой дос Сантоса и Пулева состоится в рамках шоу Triad Combat, которое сводит бойцов смешанных единоборств и боксёров.



В своём последнем поединке в UFC Джуниор дос Сантос проиграл представителю Франции Сирилю Гану. В общей сложности на его счету 30 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел 9 поражений. В UFC бразилец проиграл четыре последних боя.



Ранее дос Сантос заявил, что легендарный американский боксёр Майк Тайсон должен ему $ 50 тысяч.