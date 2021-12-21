Тренер Усика: в бою с Джошуа Александр показал лишь 60-70 процентов от своего потенциала

Сергей Лапин, первый тренер чемпиона мира в тяжёлом весе по нескольким версиям Александра Усика, заявил, что во время боя с экс-чемпионом мира по боксу в трёх весовых категориях Энтони Джошуа Александр использовал далеко не весь потенциал.



«Я знаю Александра более 20 лет. Я видел все его успехи в боксе и был в это время рядом. Так вот есть одна вещь, которая отличает его от других. Я говорю о его умении обрабатывать информацию и очень быстро адаптироваться к оппоненту. Иногда мне кажется, что он с другой планеты — настолько он хорош.



Несмотря на весь свой огромный опыт, он постоянно совершенствуется и становится лучше с каждым тренировочным днём. Я видел и знаю, на что Усик действительно способен. В бою с Энтони Джошуа он показал лишь 60-70 процентов от своего потенциала. Усик действительно может стать ещё лучше», — приводит слова Лапина MyBettingSites.



Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.