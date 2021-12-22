Выбирайте лучших бойцов года в UFC на «Чемпионате»!

«Чемпионат» и UFC запустили голосование за выбор лучших бойцов организации в 2021 году. С 21 по 31 декабря все болельщики смогут оставить свой голос на специальной странице, выбрав главных звёзд в семи номинациях: «Лучший боец» (мужчины), «Лучший боец» (женщины), «Прорыв года», «Апсет года», «Сабмишен года», «Нокаут года», «Бой года».
Среди номинантов немало русскоязычных бойцов – Пётр Ян, Валентина Шевченко, Рафаэль Физиев, Ислам Махачев, Жалгас Жумалгулов, Мария Агапова, Арман Царукян, Мовсар Евлоев, Гика Чикадзе. Самые яркие моменты уходящего года для удобства собраны в видеороликах на странице голосования. Пользователям необходимо выбрать главных бойцов в каждой номинации. Сразу после голосования читателям будут доступны промежуточные результаты и специальный промокод на 1 месяц бесплатного доступа на видеосервис UFC Fight Pass с тысячами часов лучших поединков всех времён.
Антон Сучков, управляющий директор «Чемпионата»:
«Создавая вместе с мировым промоушеном UFC эту премию, мы придерживались принципа «Лучших должны определять болельщики», и я рад, что именно пользователи «Чемпионата» получат уникальную возможность своими голосами отметить бойцов и их достижения. Дана Уайт и команда сделали UFC целым явлением в мировом спорте, поэтому работа с такими мировыми брендами – приоритет для всей команды «Чемпионата».
Андрей Громковский, вице-президент UFC по России и СНГ:
«Уходящий год стал одним из самых успешных и запоминающихся в истории UFC в России. Он подарил фанатам ММА много зрелищных поединков, ярких взлётов и падений. Главными событиями стали победы наших бойцов на турнире 267 и возвращение чемпионского титула в Россию. Приглашаю всех поклонников ММА вспомнить лучшие моменты вместе с UFC и «Чемпионатом»! Мы рады, что этот проект интересен болельщикам, ведь наша главная миссия — популяризация спорта в России».
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