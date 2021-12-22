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Пётр Ян рассказал, как проходит его реабилитация после болезни

Пётр Ян рассказал, как проходит его реабилитация после болезни
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, как проходит его восстановление после болезни.

«Реабилитация после болезни проходит отлично», — написал в своём «инстаграме» Пётр Ян.

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.

Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед в смешанных единоборствах и 2 поражения.

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