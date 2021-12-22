Пётр Ян рассказал, как проходит его реабилитация после болезни

Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, как проходит его восстановление после болезни.
«Реабилитация после болезни проходит отлично», — написал в своём «инстаграме» Пётр Ян.
Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.
Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед в смешанных единоборствах и 2 поражения.
- 22 декабря 2021
-
10:43
-
09:40
-
09:04
-
08:00
- 21 декабря 2021
-
23:52
-
22:59
-
22:36
-
22:25
-
21:18
-
20:40
-
20:06
-
19:34
-
19:27
-
19:13
-
18:45
-
18:10
-
17:17
-
16:10
-
15:09
-
14:22
-
13:33
-
12:49
-
12:07
-
11:19
-
10:29
-
10:02
-
09:20
-
03:47
-
02:47
-
02:30
-
02:20
-
00:47
- 20 декабря 2021
-
23:38
-
22:56
-
21:12