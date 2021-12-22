Белал Мухаммад вошёл в топ-5 рейтинга UFC в полусреднем весе

Американский боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусредней весовой категории, поднялся сразу на пять позиций в рейтинге своего дивизиона. В минувшие выходные Мухаммад победил входившего в топ-5 рейтинга Стивена Томпсона, что позволило ему подняться с 12-й на седьмую позицию в обновлённой таблице. Стивен Томпсон потерял две позиции в рейтинге и опустился на седьмую строчку.



В рейтинге наилегчайшего веса на две позиции вверх поднялся Амир Альбази.



В легчайшем весе сразу три позиции потерял бразилец Рафаэль Ассунсао.



Не обошлось без изменений и в рейтинге легковесов — в топ-15 в этой категории пошёл польский боец Матеуш Гамрот, сразу занявший 12-ю позицию. На 15-е место в рейтинге опустился Диего Феррейра.



Рейтинг p4p по итогам минувшей недели обошёлся без изменений.

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