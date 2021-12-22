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Девушка-боец MMA устроила откровенную фотосессию перед операцией

Девушка-боец MMA устроила откровенную фотосессию перед операцией
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Американская спортсменка Перл Гонсалес, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала новый пост в «Инстаграме». Спортсменка устроила откровенную фотосессию перед тем, как перенести операцию на ноге.

«Операция, но в сексуальном формате! Сегодня я перенесла хирургическое вмешательство, которое ждала достаточно долго, чтобы вылечить буллёзный эпидермолиз. Из-за этого я не могла наносить удары ногами и сосредоточилась в этом году на боксе. Не могу дождаться момента, когда вернусь. Восстановление началось несколько дней назад, во время моей подготовки к операции», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

34-летняя Перл Гонсалес выступает в смешанных единоборствах с 2010 года. Последний поединок она провела в феврале 2020 года, проиграв Миранде Маверик единогласным решением судей, бой состоялся на турнире Invicta FC 39. Всего на её счету 15 поединков в MMA, в которых она одержала 10 побед (в том числе одну нокаутом) и потерпела пять поражений.

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