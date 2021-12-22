«Буду ждать Макгрегора в мае». Оливейра назвал дату возможного боя с Конором

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра заявил, что хочет провести бой с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором на турнире UFC 274, который должен пройти 7 мая 2022 года в Рио-де-Жанейро.
«Май — идеальное время для проведения такого боя. Конор лично вызывал меня на поединок, предлагая устроить противостояние Ирландии и Бразилии во второй раз. И не только ему это интересно, весь мир ждёт этого боя. Так давайте устроим это, я готов подождать его до мая. Готов драться с ним как в лёгком, так и полусреднем и среднем весе. Даже если на кону не будет титула. Пусть выбирает любой вариант, а я подстроюсь», — приводит слова Чарльза Оливейры Sherdog.
В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.
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