Чендлер: возможно, что мы с Гэтжи подерёмся за титул в конце 2022 года

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер заявил, что хочет провести ещё один поединок с Джастином Гэтжи и выразил надежду, что этот бой будет титульным и состоится в конце 2022 года.
«Я наслаждался тем, что делал в поединке с Джастином Гэтжи. Это был первый случай в моей карьере, когда рефери взял мою руку, а мне было неважно, кого объявят в итоге победителем. Я люблю свою жизнь и горжусь тем, что этот бой стал частью моей карьеры. Конечно, большая часть зрителей была в восторге от нашего боя. Нет никаких сомнений, что они хотели бы видеть ещё один мой бой с Гэтжи.
Возможно, что мы с Джастином подерёмся за титул в конце 2022 года», — приводит слова Чендлера BJPenn.
Напомним, в первом их поединке Чендлер пропустил множество ударов и уступил единогласным решением судей.
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