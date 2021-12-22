Чисора заявил о желании провести бой с Уайлдером

Британский боксёр Дерек Чисора выразил желание провести бой с бывшим чемпионом мира по версии WBC Деонтеем Уайлдером.
«Следующий бой я проведу в США. Готов принять этот бой с Уайлдером. Американцы хотят, чтобы я приехал. Но мне нужна виза, нужно ехать в США, потому что там не сажают на самоизоляцию. Послушайте, никто не дерётся так, как я. Молодые боксёры сейчас по большей части беспокоятся только о победе, я же покинул арену с опухшими глазами. Когда проснулся на следующее утро, всё это дерьмо пропало. Я никого не боюсь. Мне это нравится. Не хотите — можете не смотреть мои бои, мне не нужны ваши негативные флюиды», — приводит слова Чисоры BoxingNews24.
Напомним, в минувшие выходные Чисора встречался с новозеландцем Джозефом Паркером. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Паркера единогласным решением судей.
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