Валентина Шевченко: Кайле Харрисон будет трудно найти соперниц

Киргизский боец Валентина Шевченко считает, что Кайле Харрисон будет трудно найти соперниц в UFC из-за её весовой категории.



Харрисон, имеющая рекорд 12-0, сражалась только в Профессиональной бойцовской лиге. Однако в UFC нет весовой категории до 70 кг для женщин.

«Я не смотрела её бои, но знаю, что она вроде как всех побеждает в первом раунде. Да, определённо, это хорошо для женских боевых искусств, что у вас есть такие сильные женщины, как она, в UFC и за его пределами…

Но я думаю, ей очень трудно найти кого-то действительно высокого уровня из-за весовой категории. Если у тебя есть хорошая природная сила и нужный вес, то это очень хорошо для тебя. Просто моё мнение, ей будет очень трудно найти соперников в UFC», — приводит слова Шевченко Sportskeeda.