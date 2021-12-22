«Может, продать задорого?» Владимир Минеев нарисовал шарж на Магомеда Исмаилова
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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев нарисовал шарж своего соперника Магомеда Исмаилова и выложил его фотографию в «сториз» своего «инстаграма».
«Может, продать задорого?» — написал Минеев.
Недавно Магомед Исмаилов заявил, что зрители могут не ждать трилогии его противостояния с Минеевым.
Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев встречались дважды. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Через три года, в октябре 2021 года, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.
Известно, что следующий бой Магомед проведёт с россиянином Александром Шлеменко летом в рамках турнира RCC.
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