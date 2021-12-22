Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Может, продать задорого?» Владимир Минеев нарисовал шарж на Магомеда Исмаилова

«Может, продать задорого?» Владимир Минеев нарисовал шарж на Магомеда Исмаилова
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев нарисовал шарж своего соперника Магомеда Исмаилова и выложил его фотографию в «сториз» своего «инстаграма».

«Может, продать задорого?» — написал Минеев.

Недавно Магомед Исмаилов заявил, что зрители могут не ждать трилогии его противостояния с Минеевым.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев встречались дважды. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Через три года, в октябре 2021 года, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Известно, что следующий бой Магомед проведёт с россиянином Александром Шлеменко летом в рамках турнира RCC.

Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской Минеев совершил фантастический камбэк. Исмаилова откачивали кислородной маской
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021