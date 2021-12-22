«Может, продать задорого?» Владимир Минеев нарисовал шарж на Магомеда Исмаилова

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев нарисовал шарж своего соперника Магомеда Исмаилова и выложил его фотографию в «сториз» своего «инстаграма».

«Может, продать задорого?» — написал Минеев.

Недавно Магомед Исмаилов заявил, что зрители могут не ждать трилогии его противостояния с Минеевым.

Напомним, в прошлом Исмаилов и Минеев встречались дважды. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Через три года, в октябре 2021 года, Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Известно, что следующий бой Магомед проведёт с россиянином Александром Шлеменко летом в рамках турнира RCC.