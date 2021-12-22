«Обед раздели с другом». Дмитрий Кудряшов накормил с ложечки медведя

Известный российский боксёр Дмитрий Кудряшов выложил видео, на котором он кормит медведя с ложки.

Последний бой Кудряшов провёл с олимпийским чемпионом Евгением Тищенко. Этот поединок стал соглавным событием турнира RCC Boxing Promotions и закончился со счётом 99:90, 100:89, 100:89. Таким образом, Тищенко стал новым обладателем титула WBC International.

Всего на счету Дмитрия Кудряшова 29 побед, в которых он одержал 24 победы (23 нокаутом).