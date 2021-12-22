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Дана Уайт: Ян и Стерлинг подерутся во второй раз. Я сам с нетерпением жду этого боя

Дана Уайт: Ян и Стерлинг подерутся во второй раз. Я сам с нетерпением жду этого боя
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Президент UFC Дана Уайт высказался по поводу второго боя между россиянином Петром Яном и Алджэмейном Стерлингом.

«Ян и Стерлинг подерутся во второй раз. Я сам с нетерпением жду этого боя. На этой неделе мы проведём встречу с матчмейкерами и будем планировать бои на следующий год. Бой Яна со Стерлингом входит в список этих боёв. Следующий год обещает быть крайне интересным», — заявил Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.

Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед в смешанных единоборствах и 2 поражения.

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