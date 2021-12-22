Стерлинг попросил передать послание Петру Яну

Американский боец Алджэмейн Стерлинг оставил послание российскому бойцу Петру Яну.

«Скажите ему, что я всё ещё жду контракт на бой. Может успокоиться. В этот раз я покажу миру настоящее шоу. Впрочем, как и всегда», — написал Стерлинг в комментариях под одним из постов в «Инстаграме».

Напомним, Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.

Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед в смешанных единоборствах и 2 поражения.