Мухаммад — о Чимаеве: сейчас он напоминает Конора на пике, его считают неприкасаемым

Боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе, дал комментарий по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.
У Чимаева сейчас самая большая шумиха в дивизионе. У него сейчас звёздный час. Это похоже на пик Конора Макгрегора, когда фанаты считали его неприкасаемым. Все считают, что это лишь вопрос времени, когда он станет чемпионом. Если я побью его, то украду весь его хайп, и я думаю, что это стоит больше, чем победа над кем-либо в дивизионе. Победа над ним, вероятно, стоит больше, чем победа над Колби Ковингтоном, просто из-за всей той шумихи, которая сейчас вокруг него.
Так что в этой игре речь идёт об импульсе, о шумихе и о том, кто сейчас самый горячий. Он сейчас самый горячий. Поэтому, победив его, я украду весь этот блеск. Почему бы и нет? И стилистически, думаю, я очень хорошо с ним сочетаюсь», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.
- 23 декабря 2021
-
00:27
- 22 декабря 2021
-
23:19
-
22:28
-
21:16
-
20:14
-
20:01
-
19:34
-
19:15
-
18:01
-
17:12
-
16:50
-
15:49
-
14:45
-
13:42
-
13:00
-
11:57
-
10:43
-
09:40
-
09:04
-
08:00
- 21 декабря 2021
-
23:52
-
22:59
-
22:36
-
22:25
-
21:18
-
20:40
-
20:06
-
19:34
-
19:27
-
19:13
-
18:45
-
18:10
-
17:17
-
16:10
-
15:09