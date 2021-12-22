Мухаммад — о Чимаеве: сейчас он напоминает Конора на пике, его считают неприкасаемым

Боец UFC Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем весе, дал комментарий по поводу шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

У Чимаева сейчас самая большая шумиха в дивизионе. У него сейчас звёздный час. Это похоже на пик Конора Макгрегора, когда фанаты считали его неприкасаемым. Все считают, что это лишь вопрос времени, когда он станет чемпионом. Если я побью его, то украду весь его хайп, и я думаю, что это стоит больше, чем победа над кем-либо в дивизионе. Победа над ним, вероятно, стоит больше, чем победа над Колби Ковингтоном, просто из-за всей той шумихи, которая сейчас вокруг него.

Так что в этой игре речь идёт об импульсе, о шумихе и о том, кто сейчас самый горячий. Он сейчас самый горячий. Поэтому, победив его, я украду весь этот блеск. Почему бы и нет? И стилистически, думаю, я очень хорошо с ним сочетаюсь», — приводит слова Мухаммада MMAJunkie.