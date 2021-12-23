Хабиб Нурмагомедов выложил архивное фото отца

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил в «сториз» своего «инстаграма» архивную фотографию своего отца Абдулманапа.
57-летний Абдулманап Нурмагомедов 25 апреля 2020-го был госпитализирован с пневмонией в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву. 3 июля о смерти Абдулманапа Нурмагомедова сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Напомним, последний бой в карьере сын Абдулманапа Хабиб Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. Это был единственный бой, когда Хабиб появился на турнире без отца.
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