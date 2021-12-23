Рой Джонс: Усик легко победит Альвареса

Легендарный боксёр Рой Джонс высказался о возможном бое между украинцем Александром Усиком и мексиканцем Саулем Альваресом в тяжёлом весе.

«У Усика нет причин спускаться в тяжёлый вес, чтобы сразиться с Канело. На мой взгляд, Усик легко победит Альвареса.

Усик – чемпион мира в супертяжёлом весе. Зачем ему возвращаться в тяжёлый вес, если он – чемпион мира в супертяжёлом весе? Посмотрите, что произошло, когда Чад Доусон перешёл из полутяжелого веса ради боя с Андре Уордом. Это был конец его карьеры. Зачем делать такой шаг, когда у есть Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер. У него снова есть возможность подраться Энтони Джошуа. Так много больших парней в его весовой категории», — приводит слова Джонса Boxingnews24.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.