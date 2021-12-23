Матиас: рад, что у меня есть возможность взять реванш у Ананяна

В январе в Атлантик-Сити (США) состоится вечер бокса, в рамках которого пройдёт матч-реванш между пуэрториканцем Субриэлем Матиасом и россиянином Петросом Ананяном.



«Все, кто меня знает, в курсе того, как сильно я хотел этого матча-реванша. Я очень рад, что теперь у меня есть такая возможность. То поражение несколько затормозило мою карьеру, но мне было необходимо добраться туда, где я в конечном итоге хочу быть. Если я не одержу победу над Ананяном в этом матче-реванше, значит, я еще не достоин быть чемпионом», — цитирует Матиаса Boxing Scene.



Напомним, в феврале 2020 года российский боксёр Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом. Бой продлился все 10 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. То поражение пока остается единственным в карьере Матиаса.



Их матч-реванш состоится 22 января в рамках вечера бокса компании Premier Boxing Champions.