Даниэль Кормье: Пол избивает этих парней так сильно, что они начинают смеяться над собой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на исход боксёрского боя между 39-летним американцем Тайроном Вудли и популярным YouTube-блогером Джейком Полом. Поединок завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом.



«Пол избивает этих парней так сильно, что они начинают смеяться над собой. Вы видели, что делал «Ти-Вуд» после боя в социальных сетях? Они собираются сразиться с этим парнем по его правилам. У него есть всё в мире, чтобы тренироваться. Он намного лучше, чем люди думают. Бен Аскрен сразу чуть не посмеялся над собой. Это почти так же, как если бы Вам было стыдно после поражения ребёнку Диснея или ребёнку с YouTube. Это плохо, что происходит с этими парнями», – сказал Кормье в своём шоу на ESPN.

Напомним, Аскрен провёл поединок с Джейком Полом по правилам профессионального бокса. Бывший чемпион Bellator и ONE потерпел досрочное поражение уже в первом раунде. Это было первое выступление Аскрена за долгое время. В последних двух поединках в ММА, выступая в UFC, он также проигрывал досрочно, уступив Хорхе Масвидалю и Дэмьену Майе.