Ислам Махачев разместил мем в поддержку Хасбика

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, поддержал стремление Хасбуллы Магомедова сразиться в UFC, опубликовав популярный мем из мультфильма «Король Лев», в котором мандрил Рафики представляет львенка Симбу прайду. Публикация доступна в «твиттере» Ислама Махачева.
Напомним, Хасбик прилетел на турнир UFC 267 21 октября 2021 года, чтобы поддержать Махачева в поединке с Дэном Хукером, который завершился уже в первом раунде победой россиянина. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.
18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Хасбулла встречался с президентом UFC Даной Уайтом. Однако бой так и не состоялся, а инициативу осудили многие бойцы ММА.
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