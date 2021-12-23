Ислам Махачев разместил мем в поддержку Хасбика

30-летний российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в лёгком весе UFC, поддержал стремление Хасбуллы Магомедова сразиться в UFC, опубликовав популярный мем из мультфильма «Король Лев», в котором мандрил Рафики представляет львенка Симбу прайду. Публикация доступна в «твиттере» Ислама Махачева.

Напомним, Хасбик прилетел на турнир UFC 267 21 октября 2021 года, чтобы поддержать Махачева в поединке с Дэном Хукером, который завершился уже в первом раунде победой россиянина. Для Махачева эта победа стала 21-й в 22 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.



18-летний Хасбулла обрёл популярность в социальных сетях несколько лет назад. Его рост составляет 93 см, а вес — 18 кг. Ранее сообщалось, что он может провести поединок с блогером Абдурозиком, который имеет аналогичную комплекцию. Хасбулла встречался с президентом UFC Даной Уайтом. Однако бой так и не состоялся, а инициативу осудили многие бойцы ММА.