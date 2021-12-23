Ананян: хочу доказать, что моя победа над Матиасом не была случайностью

Российский боксёр Петрос Ананян поделился ожиданиями от матча-реванша с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, который в январе пройдёт в Атлантик-Сити (США).



«Я хочу поблагодарить свою команду за предоставленную мне возможность продемонстрировать свои навыки на национальном телевидении и доказать, что моя победа над Субриэлем Матиасом в прошлом году не была случайностью.

Как и наш первый бой, матч-реванш будет нелегким. Я опять тренируюсь в Соединенных Штатах, провожу спарринги в лагере и чувствую себя очень уверенно. Приходите 22 января, я снова одержу победу над Матиасом», — цитирует Ананяна Boxing Scene.



Напомним, в феврале 2020 года бой между Ананяном и Матиасом продлился все 10 раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. То поражение пока остается единственным в карьере Матиаса.



Их матч-реванш состоится 22 января в рамках вечера бокса компании Premier Boxing Champions. Поединок будет транслировать телеканал Showtime.

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