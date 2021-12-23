Рефери UFC Джон Маккарти: Деррик Льюис не сможет стать чемпионом

Знаменитый рефери UFC Джон Маккарти высказался по поводу бойца Деррика Льюиса.
«Он — привратник. Ему дали два титульных удара. У него был один против Кормье, но он его проиграл. У него был бой против Сириля Гана, и он в нём тоже уступил. Послушайте, он умеет драться. Он жёсткий. У него есть определенные аспекты борьбы, в которых он невероятно силён, но техничные парни будут давать ему отпор, так что станет ли он когда-нибудь тем парнем, который будет чемпионом? Я так не думаю. Я не думаю, что у него это есть. Если вы UFC, то вы говорите: «Если ты сможешь победить Деррика Льюиса, ты будешь в верхнем эшелоне тех парней, о которых мы будем думать при составлении титульных боёв. Если не сможешь — это многое скажет о тебе», — сказал Маккарти в подкасте Weighing In.
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