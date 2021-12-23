Вудли отправил фанату $ 5,000 за лучший мем по поводу его поражения в бою с Полом

Боец Тайрон Вудли отправил одному из фанатов $ 5,000 за лучшее видео по поводу его поражения в боксёрском поединке с блогером Джейком Полом.

Напомним, ранее боец устраивал конкурс на эту тему.

Публикация доступна в «инстаграме» Тайрона Вудли.

Бой завершился победой Пола в шестом раунде нокаутом. Вудли не сумел взять реванш за поражение.



В первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.



Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 26 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.