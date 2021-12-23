Чимаев отреагировал на очередной выпад Белала Мухаммада
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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал комментарий по поводу американского бойца UFC Белала Мухаммада, выступающего в полусреднем весе. Ранее Белал обратился к президенту UFC Дане Уайту с идеей организовать бой между ним и Хамзатом.
«Мне потребуется одна минута, чтобы забрать твою голову», — написал Чимаев в своём «твиттере».
Напомним, последний поединок Хамзат Чимаев провёл на турнире UFC 267 с представителем Китая Ли Джинлиангом. Чимаев победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.
Белал Мухаммад в последний раз сражался со Стивеном Томпсоном. Бой проходил в ночь на 19 декабря по московскому времени и завершился победой Белала единогласным решением судей.
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