Чимаев отреагировал на очередной выпад Белала Мухаммада

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал комментарий по поводу американского бойца UFC Белала Мухаммада, выступающего в полусреднем весе. Ранее Белал обратился к президенту UFC Дане Уайту с идеей организовать бой между ним и Хамзатом.

«Мне потребуется одна минута, чтобы забрать твою голову», — написал Чимаев в своём «твиттере».

Напомним, последний поединок Хамзат Чимаев провёл на турнире UFC 267 с представителем Китая Ли Джинлиангом. Чимаев победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.



Белал Мухаммад в последний раз сражался со Стивеном Томпсоном. Бой проходил в ночь на 19 декабря по московскому времени и завершился победой Белала единогласным решением судей.