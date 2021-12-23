Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чимаев отреагировал на очередной выпад Белала Мухаммада

Чимаев отреагировал на очередной выпад Белала Мухаммада
Комментарии

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев дал комментарий по поводу американского бойца UFC Белала Мухаммада, выступающего в полусреднем весе. Ранее Белал обратился к президенту UFC Дане Уайту с идеей организовать бой между ним и Хамзатом.

«Мне потребуется одна минута, чтобы забрать твою голову», — написал Чимаев в своём «твиттере».

Напомним, последний поединок Хамзат Чимаев провёл на турнире UFC 267 с представителем Китая Ли Джинлиангом. Чимаев победил оппонента удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.

Белал Мухаммад в последний раз сражался со Стивеном Томпсоном. Бой проходил в ночь на 19 декабря по московскому времени и завершился победой Белала единогласным решением судей.

Новость по теме
Мухаммад — о Чимаеве: сейчас он напоминает Конора на пике, его считают неприкасаемым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021