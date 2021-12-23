Президент Top Rank рассказал о намерении провести три громких боя для Тайсона Фьюри

Президент Top Rank Тодд Дюбоф рассказал, что хочет провести три боя с участием 33-летнего Тайсона Фьюри.

«Я бы хотел увидеть Фьюри против Джошуа, Усика и Уайта. Все дело в том, чего желают люди. Независимо от порядка, я хочу провести все три боя с участием Тайсона», — приводит слова Дюбофа Sky Sports.

Последний на данный момент бой Фьюри провёл в ночь на 10 октября 2021 года. Тайсон сразился с американцем Деонтеем Уайлдером. Бойцы бились за звание чемпиона мира по версии WBC. Поединок завершился в 11-м раунде нокаутом в исполнении Фьюри. Уже в третьем раунде Уайлдер побывал в нокдауне, а в четвёртом в нокдаун сенсационно дважды отправился и сам Тайсон. В дальнейшем поединок шёл на встречных курсах, с нарастающим преимуществом британца к концу боя, который закономерно завершился его победой.