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Знаменитый ринг-анонсер Дэвид Диаманте попал в серьёзное ДТП на своём мотоцикле

Знаменитый ринг-анонсер Дэвид Диаманте попал в серьёзное ДТП на своём мотоцикле
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Знаменитый ринг-анонсер Дэвид Диаманте попал в серьёзное ДТП на своём мотоцикле.

Авария произошла в понедельник в Бруклине. Пострадавшего доставили в критическом состоянии в медицинский центр — у него три перелома в позвоночнике, множественные переломы рёбер и серьёзное повреждение правого колена.

Во вторник ему сделали пятичасовую операцию, в ходе которой в позвоночник было вставлено девять винтов и несколько стержней.

«Это будет трудный путь. Это очень тяжёлая травма, и на моё выздоровление уйдёт какое-то время. Это будет настоящая борьба. Мне придётся заново учиться ходить, и сейчас есть риск осложнений. Но я настроен позитивно и вернусь как можно скорее», — приводит слова Диаманте BoxingScene.

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