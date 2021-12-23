Александр Волков показал, как его борьба вышла на новый уровень. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории UFC, опубликовал новый ролик в «Инстаграме». На видео Волков показал часть тренировки по борьбе, однако в реверсированной съёмке под музыку из фильма Кристофера Нолана «Довод».



«Моя борьба вышла на новый уровень», — подписал Волков видеозапись, добавив хэштег #довод.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Последний поединок Волков провёл с представителем Польши Марчином Тыбурой. Бой состоялся на прошедшем в Абу-Даби (ОАЭ) турнире UFC 267. Александр одержал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28. Для Волкова эта победа стала 34-й в 43 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.