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Магомед Исмаилов показал кунг-фу в стиле Джеки Чана. Видео

Магомед Исмаилов показал кунг-фу в стиле Джеки Чана. Видео
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал новый видеоролик в своих социальных сетях. На видео Магомед Исмаилов показал приёмы кунг-фу в стиле ранних фильмов Джеки Чана. Оппонентом Исмаилова выступил извtстный видеоблогер Габар.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Следующий бой Магомед проведёт с Александром Шлеменко летом в рамках турнира RCC. Шлеменко также предыдущий раз появлялся в клетке в октябре. На турнире лиги Eagle FC он по очкам победил Артура Гусейнова.

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