Сына бойца ММА Вячеслава Дацика избили в Москве

Ярослава Дацика, сына бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика избили в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112. По информации источника, конфликт произошёл в подъезде многоэтажки на Нижней Сыромятнической улице в Москве. Неизвестный набросился на 16-летнего Ярослава и его друга.



Подростки были госпитализированы с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму.



Последний бой Вячеслав Дацик провёл с чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили. Поединок закончился в третьем раунде — угол Верулашвили в целях предосторожности выбросил полотенце.



Ранее Вячеслав Дацик попросил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова устроить ему бой с Александром Емельяненко в Грозном.