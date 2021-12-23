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Сына бойца ММА Вячеслава Дацика избили в Москве

Сына бойца ММА Вячеслава Дацика избили в Москве
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Ярослава Дацика, сына бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика избили в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал 112. По информации источника, конфликт произошёл в подъезде многоэтажки на Нижней Сыромятнической улице в Москве. Неизвестный набросился на 16-летнего Ярослава и его друга.

Подростки были госпитализированы с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму.

Последний бой Вячеслав Дацик провёл с чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили. Поединок закончился в третьем раунде — угол Верулашвили в целях предосторожности выбросил полотенце.

Ранее Вячеслав Дацик попросил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова устроить ему бой с Александром Емельяненко в Грозном.

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