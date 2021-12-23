Хабиб Нурмагомедов опубликовал новое фото в «Инстаграме»
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию в своём «инстаграме». На фото Нурмагомедов готовится к вылету в другую локацию.
Хабиб никак не подписал фотографию, прикрепив лишь эмодзи самолёта к описанию фото.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. 19 марта 2021 года президент организации Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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