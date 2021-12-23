Дацик проведёт следующий бой против Зелимхана Пулемётчика Дукаева

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик сообщил, что в январе 2022 года проведёт бой против Зелимхана Пулемётчика Дукаева. Дата и место проведения поединка пока неизвестны.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вячеслава Дацика.
Последний бой Вячеслав Дацик провёл с чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили. Поединок закончился в третьем раунде — угол Верулашвили в целях предосторожности выбросил полотенце.
Напомним, ранее стало известно, что Ярослава Дацика, 16-летнего сына Вячеслава, избили в Москве. Инцидент произошёл в подъезде многоэтажки на Нижней Сыромятнической улице. 38-летний мужчина набросился на 16-летнего Ярослава и его друга. Подростки были госпитализированы с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму.
- 24 декабря 2021
-
00:31
- 23 декабря 2021
-
23:52
-
22:43
-
21:06
-
20:27
-
19:03
-
18:31
-
17:53
-
16:37
-
15:21
-
14:13
-
13:14
-
12:04
-
11:13
-
10:50
-
10:17
-
09:41
-
09:28
-
08:47
-
07:32
-
07:20
-
07:07
-
06:57
-
06:20
-
05:12
-
03:34
-
00:27
- 22 декабря 2021
-
23:19
-
22:28
-
21:16
-
20:14
-
20:01
-
19:34
-
19:15
-
18:01