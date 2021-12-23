Дацик проведёт следующий бой против Зелимхана Пулемётчика Дукаева

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик сообщил, что в январе 2022 года проведёт бой против Зелимхана Пулемётчика Дукаева. Дата и место проведения поединка пока неизвестны.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Вячеслава Дацика.

Последний бой Вячеслав Дацик провёл с чемпионом Европы по сумо и начинающим бойцом поп-ММА Ревазом Верулашвили. Поединок закончился в третьем раунде — угол Верулашвили в целях предосторожности выбросил полотенце.



Напомним, ранее стало известно, что Ярослава Дацика, 16-летнего сына Вячеслава, избили в Москве. Инцидент произошёл в подъезде многоэтажки на Нижней Сыромятнической улице. 38-летний мужчина набросился на 16-летнего Ярослава и его друга. Подростки были госпитализированы с ушибами и подозрением на черепно-мозговую травму.