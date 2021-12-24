«Дойдя до цели — ставь новую». Усик опубликовал философский пост в «Инстаграме»

Чемпион мира WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик опубликовал новый пост в своём «инстаграме». Усик высказал несколько философских мыслей о жизни и том, как достигать поставленных целей.
«У каждого своя история и свой путь.
Дойдя до цели — ставь новую, иди дальше, не останавливайся и не допускай даже мысли, что ты всего достиг. Будь голоден, честен и милосерден. Научись видеть в этом мире только хорошее, доброе и светлое. Окружай себя светом», — написал Александр Усик в своём «инстаграме».
Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
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