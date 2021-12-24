«Хуже, чем безобразие». Валуев отреагировал на слова Путина о трансгендерах

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал слова президента Российской Федерации Владимира Путина, предположившего, что женский спорт перестанет существовать, если в женские соревнования будут допускать мужчин, которые сменили пол.



«Конечно, я согласен с президентом. У меня такое же мнение. Это хуже, чем безобразие», — цитирует Валуев «Спорт-экспресс».



Напомним, 43-летняя Лорел Хаббард из Новой Зеландии, выступающая в весовой категории до 87 кг, выступила на Олимпийских играх в Токио (Япония), прошедшим летом, как сильнейшая тяжелоатлетка Океании. Спортсменка сменила пол в 2012 году, до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард. После операции по смене пола Хаббард завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2017 года в Анахайме, а также победила на Тихоокеанских играх в 2019 году.

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