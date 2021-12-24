«Скажите, когда?» Хамзат Чимаев обратился к UFC

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своём «инстаграме», обратившись к промоушену UFC, в котором он выступает.



«UFC, cкажите, когда», — написал Чимаев, добавив фото американского полусредневеса Белала Мухаммада.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Хамзата Чимаева в «Инстаграме».

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом на четвёртой минуте первого раунда.



Что касается Мухаммада, то он в последний раз сражался в ночь на 19 декабря по московскому времени со Стивеном Томпсоном и отпраздновал победу в том противостоянии единогласным решением судей.