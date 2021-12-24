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Скандальный друг Макгрегора посмеялся над визитом Мейвезера в Россию

Скандальный друг Макгрегора посмеялся над визитом Мейвезера в Россию
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Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, разместил новый пост в своём «твиттере», в котором подшутил над бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером.

«Наряды Флойда выходят из-под контроля», — подписал соответствующее фото Дэнис.

Фотографию можно посмотреть на странице Диллона Дэниса в «Твиттере».

Мейвезер не выступает с момента своего боя с Конором Макгрегором в 2017 году, в котором он довёл свой рекорд до невероятных 49-0 после более чем 10-летней карьеры. Однако в июне 2021 года Мейвезер провёл выставочный поединок с блогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трёх минут. Победителя выявить не удалось.

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