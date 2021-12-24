Российский боец UFC Тагир Уланбеков узнал имя следующего соперника

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков следующий бой проведёт на турнире UFC 272. Соперником Уланбекова будет американец Тим Эллиотт. Об этом сообщил журналист Марсель Дорф в своём «твиттере». Спортивное шоу состоится 6 марта в Лас-Вегасе.
Последний поединок Уланбеков провёл на турнире UFC 267, где встречался с бразильским бойцом Алланом Насименто. Бой продлился все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал над соперником в партере. По итогам противостояния победу раздельным решением судей праздновал Уланбеков. Тагир одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Насименто потерпел шестое поражение в 24 поединках.
Дебют Уланбекова в UFC состоялся в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) он победил бразильского бойца MMA Бруну Силву единогласным решением судей.
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