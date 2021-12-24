Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Российский боец UFC Тагир Уланбеков узнал имя следующего соперника

Российский боец UFC Тагир Уланбеков узнал имя следующего соперника
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков следующий бой проведёт на турнире UFC 272. Соперником Уланбекова будет американец Тим Эллиотт. Об этом сообщил журналист Марсель Дорф в своём «твиттере». Спортивное шоу состоится 6 марта в Лас-Вегасе.

Последний поединок Уланбеков провёл на турнире UFC 267, где встречался с бразильским бойцом Алланом Насименто. Бой продлился все три раунда, на протяжении которых Уланбеков доминировал над соперником в партере. По итогам противостояния победу раздельным решением судей праздновал Уланбеков. Тагир одержал 14-ю победу в 15 поединках в профессиональных смешанных единоборствах. Насименто потерпел шестое поражение в 24 поединках.

Дебют Уланбекова в UFC состоялся в октябре 2020 года. На турнире в Абу-Даби (ОАЭ) он победил бразильского бойца MMA Бруну Силву единогласным решением судей.

Новость по теме
Мария Агапова проведёт бой с Мариной Мороз на турнире UFC 272
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021