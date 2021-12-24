«Тут без вопросов». Гвоздик назвал Бетербиева лучшим боксёром в полутяжёлом весе
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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик заявил, что считает россиянина Артура Бетербиева лидером в полутяжёлом весе.
«Тут всё просто — надо смотреть на оппозицию, на количество поясов, на то, насколько боксёр активный. Конечно, в этом плане тут без вопросов на сегодняшний день лучший Артур Бетербиев. Хотя, конечно, я не сказал, что он лучше как боксёр, чем Дима Бивол. Их бой я бы с удовольствием посмотрел – это интересно. Но по заслуженности на сегодняшний день это Артур Бетербиев, конечно.
Я не говорил, что в их поединке считал бы фаворитом Бивола. Я говорил как раз наоборот, что, скорее всего, фаворитом считал бы Бетербиева», – сказал Гвоздик в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.
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