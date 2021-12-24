Никита Джигурда потерпел поражение нокаутом

Известный шоумен Никита Джигурда потерпел поражение в поединке с российским блогером Александром Шпаком. Бой прошёл на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело» и завершился во втором руанде нокаутом в исполнении Шпака.



Противостояние проходило по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.



Таким образом, победная серия Джигурды, которая насчитывала два поединка, была прервана. Напомним, сперва Никита праздновал победу в поединке с депутатом Виталием Милоновым, после чего нокаутировал телеведущего Отара Кушанашвили. В том противостоянии Джигурда трижды отправил Кушанашвили в нокдаун, а после третьего падения Отара поединок был остановлен. Бой продлился в общей сложности чуть более полутора минут.