Никита Джигурда потерпел поражение нокаутом
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Известный шоумен Никита Джигурда потерпел поражение в поединке с российским блогером Александром Шпаком. Бой прошёл на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело» и завершился во втором руанде нокаутом в исполнении Шпака.
Противостояние проходило по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств.
Таким образом, победная серия Джигурды, которая насчитывала два поединка, была прервана. Напомним, сперва Никита праздновал победу в поединке с депутатом Виталием Милоновым, после чего нокаутировал телеведущего Отара Кушанашвили. В том противостоянии Джигурда трижды отправил Кушанашвили в нокдаун, а после третьего падения Отара поединок был остановлен. Бой продлился в общей сложности чуть более полутора минут.
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