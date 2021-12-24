Александр Емельяненко опрокинул Артёма Тарасова на дуэли взглядов. Фото

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко уронил на канвас блогера Артёма Тарасова во время дуэли взглядов на Hardcore MMA.
Фото: https://www.youtube.com/channel/UCJTBRN07wXXuUNZ722TtQYg
Фото: https://www.youtube.com/channel/UCJTBRN07wXXuUNZ722TtQYg
Напомним, Емельяненко и Тарасов уже сражались друг с другом. Бой проходил в сентябре этого года. Первый отрезок того противостояния остался за Артёмом. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Александр сумел перехватить инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.
Ранее стало известно, что бойцы могут провести матч-реванш.
В последнем бою Емельяненко встречался с бразильцем Марсио Сантосом и проиграл ему. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего россиянин был вынужден сдаться.
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