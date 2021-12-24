Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко опрокинул Артёма Тарасова на дуэли взглядов. Фото

Александр Емельяненко опрокинул Артёма Тарасова на дуэли взглядов. Фото
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко уронил на канвас блогера Артёма Тарасова во время дуэли взглядов на Hardcore MMA.

Фото: https://www.youtube.com/channel/UCJTBRN07wXXuUNZ722TtQYg

Фото: https://www.youtube.com/channel/UCJTBRN07wXXuUNZ722TtQYg

Напомним, Емельяненко и Тарасов уже сражались друг с другом. Бой проходил в сентябре этого года. Первый отрезок того противостояния остался за Артёмом. Он много двигался и чаще попадал в цель. Однако во второй половине поединка Александр сумел перехватить инициативу и уверенно провёл концовку боя, несколько раз отправив соперника в нокдаун.

Ранее стало известно, что бойцы могут провести матч-реванш.

В последнем бою Емельяненко встречался с бразильцем Марсио Сантосом и проиграл ему. Бой закончился уже на исходе первого раунда, когда Сантосу удалось поймать Александра на удушающий приём в партере, после чего россиянин был вынужден сдаться.

Новость по теме
«Ждите новый клип — ползи, ползи, ползи». А. Емельяненко — о втором бое с Тарасовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021