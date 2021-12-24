«Сначала всё шло по плану. И тут — рассечение». Бетербиев высказался о поединке с Брауном

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о непростой победе в поединке с американцем Маркусом Брауном.



«Это был непростой бой! Сначала всё шло по плану: я аккуратно изучал соперника, потом понемногу начал идти в атаку. И тут — рассечение. Ну, бывает, подумал я сначала. Потом увидел, что я весь в крови и она никак не останавливается. И вот здесь начал волноваться. Переживал, что бой остановят. И на каждый раунд шёл как на последний.

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В итоге — нокаут в 9-м раунде! И получился неплохой бой. Это было непросто, но для меня это хороший опыт — а значит, всё так, как надо», — написал Бетербиев в своём «инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Артура Бетербиева в «Инстаграме».