Гвоздик отреагировал на поражение Джигурды нокаутом в бою со Шпаком
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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC, украинец Александр Гвоздик в «сториз» своего «инстаграма» отреагировал на исход поединка с участием известного шоумена Никиты Джигурды и российского блогера Александра Шпака. Бой прошёл на турнире поп-ММА промоушена «Наше Дело» и завершился во втором раунде нокаутом в исполнении Шпака.
«Мой претендент на бой года! Смех смехом, но на самом деле огромное уважение обоим бойцам. В особенности Никите Джигурде. Мужчины», — написал Гвоздик.
Поражением в бою со Шпаком Джигурда прервал свою победную серию, которая насчитывала два поединка: сперва Никита праздновал победу в бою с депутатом Виталием Милоновым, после чего нокаутировал телеведущего Отара Кушанашвили.
Новость по темеНикита Джигурда потерпел поражение нокаутом
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